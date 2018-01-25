صور.. اضبط مخالفة.. سرقة بوابات المقابر بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

سادت حالة من الغضب بين المواطنين بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب سرقة البوابات الخاصة بالعديد من المقابر المتواجدة بالقرية .

وأضاف طارق عبدالحميد أحد أهالى القرية، أنه من المرجح أن تكون السرقة قد تمت فى وقت متأخر ليلا وخاصة مع هطول الأمطار، الأمر الذى منع الحركة بهذه الأماكن فوجد اللصوص الجو الأمن لهم كى يتمكنوا من خلع البوابات وسرقتها، لافتا إلى أن البوابة الواحدة يتخطى ثمنها أكثر من 3 آلاف جنيه وأن عدد البوابات التى تم رصدها حتى الآن ثلاث بوابات وجارى الفحص لباقى البوابات للمقابر.

وأكد خاطر صلاح أحد أهالى القرية، أنه فوجئ اليوم بعدم وجود عدد من البوابات الرئيسية للمقابر، الأمر الذى جعلهم يبلغون مركز المدينة لمواجهة هذه السرقة.

يذكر أن هذه السرقة تعتبر المرة الثانية التى تتعرض لها مقابر للسرقة والتى كانت قبل ذلك بسرقة البوابات الصغيرة لعدد من المقابر بمدينة أشمون والتى كلف المهندس عبدالحكيم الزفزافى وقتها بعمل بوابات جديدة وتركيبها مباشرة .

وأكد رئيس المدينة أنه جارى التحقيق الان فى واقعة سرقة البوابات الحديدية لعدد من المقابر بساقية أبو شعرة وذلك بالتنسيق مع مركز الشرطة للحد من هذه المخالفات والتعديات على حرمة الموتى .



البوابات الرئيسية للمقابر بعد سرقتها



البوابات الرئيسية للمقابر بعد سرقتها