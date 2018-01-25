صور.. استمرار سقوط الأمطار ليلا على مطروح والساحل الشمالى

صور.. استمرار سقوط الأمطار ليلا على مطروح والساحل الشمالىالخميس، 25 يناير 2018 01:06 ص
استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح
مطروح – حسن مشالى
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يتواصل سقوط الأمطار الخفيفة، بشكل متقطع، خلال فتر المساء، على مناطق متفرقة بمحافظة مطروح والساحل الشمالى، مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة.
وشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، وبعض المناطق المتفرقة بالمحافظة، سقوطا للأمطار الخفيفة بشكل متقطع، منذ الصباح الباكر ليوم الأربعاء، ولم تؤثر على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، أو حركة السفر على الطرق السريعة.
على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب سوء حالة الطقس طوال اليوم أو بسبب تساقط الأمطار ليلا.
استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح
استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح
استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح
استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح
استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح
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