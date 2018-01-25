video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 25 يناير 2018 07:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. استمرار سقوط الأمطار ليلا على مطروح والساحل الشمالى

الخميس، 25 يناير 2018 01:06 ص
صور.. استمرار سقوط الأمطار ليلا على مطروح والساحل الشمالى استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح


مطروح – حسن مشالى
إضافة تعليق

يتواصل سقوط الأمطار الخفيفة، بشكل متقطع، خلال فتر المساء، على مناطق متفرقة بمحافظة مطروح والساحل الشمالى، مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة.

 

وشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، وبعض المناطق المتفرقة بالمحافظة، سقوطا للأمطار الخفيفة بشكل متقطع، منذ الصباح الباكر ليوم الأربعاء، ولم تؤثر على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، أو حركة السفر على الطرق السريعة.

 

على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب سوء حالة الطقس طوال اليوم أو بسبب تساقط الأمطار ليلا.

 

استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح (1)
استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح 

 

استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح (2)
استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح 

 

استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح (3)
استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح 

 

استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح (4)
استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح 

 

استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح (5)
استمرار سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مطروح 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سقوط أمطار خفيفة بشكل متواصل على مطروح والساحل الشمالى

محافظة مطروح

مرسى مطروح

اخبار محافظة مطروح

الامطار

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
وزارة الصحة: 5 مرشحين للرئاسة تقدموا لإجراء الكشف الطبى حتى الآن

وزارة الصحة: 5 مرشحين للرئاسة تقدموا لإجراء الكشف الطبى حتى الآن

لماذا تقرر اختيار "25 يناير" عيدًا للشرطة المصرية؟

لماذا تقرر اختيار "25 يناير" عيدًا للشرطة المصرية؟

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. "العمر لحظة عيشها راجل" آخر كلمات ابن الإسكندرية قبل استشهاده.. توفيق عبدالبارى ضحى بجسده فى كمين كرم القواديس ليفدى وطنه من غدر الأعداء.. ووالده: تمنى الموت فى الخدمة واحتسبه شهيدا

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. "العمر لحظة عيشها راجل" آخر كلمات ابن الإسكندرية قبل استشهاده.. توفيق عبدالبارى ضحى بجسده فى كمين كرم القواديس ليفدى وطنه من غدر الأعداء.. ووالده: تمنى الموت فى الخدمة واحتسبه شهيدا

5 لاعبين يشعلون ميركاتو الشتاء فى الأهلى.. الإغراءات الخارجية تهدد حلم الأحمر فى ضم هداف إنبى.. أحمد العش "رايح جاى".. على لطفى بالقميص الأحمر خلال ساعات.. ياسر إبراهيم يقترب.. والمغالاة تبعد سامى "المقاصة"

5 لاعبين يشعلون ميركاتو الشتاء فى الأهلى.. الإغراءات الخارجية تهدد حلم الأحمر فى ضم هداف إنبى.. أحمد العش "رايح جاى".. على لطفى بالقميص الأحمر خلال ساعات.. ياسر إبراهيم يقترب.. والمغالاة تبعد سامى "المقاصة"

حسام حبيب ينفى شائعة زواجه من شيرين: "علاقة صداقة وأخوة"

حسام حبيب ينفى شائعة زواجه من شيرين: "علاقة صداقة وأخوة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة