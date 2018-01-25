صور.. إصابة 26 طالبا فى حادث تصادم حافلة مدرسية بسيارة جنوب غرب فرنسا

صور.. إصابة 26 طالبا فى حادث تصادم حافلة مدرسية بسيارة جنوب غرب فرنساالخميس، 25 يناير 2018 08:23 م
حادث تصادم
أ ش أ - تصوير رويترز
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أُصيب ما لا يقل عن 26 طالبا، بينهم خمسة فى حالة خطيرة، اليوم الخميس، إثر تصادم حافلة مدرسية بسيارة فى منطقة "لوجيرس" بجنوب غرب فرنسا.
وذكرت مصادر محلية أن الحادث وقع نتيجة تصادم أمامى بين الحافلة والسيارة، وذلك فى طريق عودة الحافلة من رحلة مدرسية، وأنه تم الدفع بسيارات إسعاف وقوات الدفاع المدنى لإخراج المصابين من الحافلة وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.
وأشارت المصادر إلى إصابة سائق السيارة الخاصة وأن الطلاب المصابين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما.
حادث تصادم فى باريس
قوات الدفاع المدنى فى محيط الحادث
وصول رجال الإسعاف
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