video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إصابة 26 طالبا فى حادث تصادم حافلة مدرسية بسيارة جنوب غرب فرنسا

الخميس، 25 يناير 2018 08:23 م
صور.. إصابة 26 طالبا فى حادث تصادم حافلة مدرسية بسيارة جنوب غرب فرنسا حادث تصادم


أ ش أ - تصوير رويترز
إضافة تعليق

أُصيب ما لا يقل عن 26 طالبا، بينهم خمسة فى حالة خطيرة، اليوم الخميس، إثر تصادم حافلة مدرسية بسيارة فى منطقة "لوجيرس" بجنوب غرب فرنسا.

وذكرت مصادر محلية أن الحادث وقع نتيجة تصادم أمامى بين الحافلة والسيارة، وذلك فى طريق عودة الحافلة من رحلة مدرسية، وأنه تم الدفع بسيارات إسعاف وقوات الدفاع المدنى لإخراج المصابين من الحافلة وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.
وأشارت المصادر إلى إصابة سائق السيارة الخاصة وأن الطلاب المصابين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما.

حادث تصادم فى باريس
حادث تصادم فى باريس

 

قوات الدفاع المدنى فى محيط الحادث
قوات الدفاع المدنى فى محيط الحادث

 

وصول رجال الإسعاف
وصول رجال الإسعاف

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق الواحات

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أمام كمين الرسوة ببورسعيد

حادث تصادم

فرنسا

أخبار العالم اليوم

حافلة مدرسية



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة