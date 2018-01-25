صور.. إجلاء المئات من سكان باريس بسبب فيضانات غمرت منازلهم





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

غمرت المياه ضاحية فيلاف ساجورج فى جنوب شرق باريس اليوم الخميس فى الوقت الذى ارتفع فيه مستوى المياه فى نهر المارن.

ولم يتمكن كثير من السكان من دخول منازلهم فيما جرى نشر جنود ورجال شرطة للمساعدة فى إجلائهم إلى مركز رياضى مجاور.

ونشر مسؤولون محليون قوارب الإنقاذ لنقل السكان المتضررين من منازل بلغ ارتفاع المياه فى حدائق بعضها نحو متر ونصف المتر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شاحنات عسكرية جرى نشرها أيضا فى الضاحية.



ارتفاع منسوب المياه



المياه تغطى شوارع باريس



محاولات شفط المياه

ونهر المارن هو أحد روافد نهر السين الذى فاض قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة.

ومع تواصل هطول الأمطار رفع السلطات مستوى الاستعداد للطوارئ إلى الدرجة الثانية فى 19 إدارة معنية.



جانب من الفيضانات

وكانت اربع عشرة دائرة فى الربع الشمالى الشرقى لفرنسا فى حالة تأهب تحسبا من الفيضانات والأمطار الغزيرة الخميس، وخصوصا حول حوض نهرى السين والساون.

وبعد تحسن فى الاحوال الجوية، استؤنف هطول الامطار الخميس انما باعتدال، ومن غير المتوقع ان تؤدى الى تغيير التوقعات بارتفاع مستوى نهر السين الذى يواصل صعوده البطيء فى باريس.

لا تزال الشوارع غارقة فى المياه فى المنطقة الباريسية بالقرب من بحر السين الذى يواصل مستوى المياه فيه ارتفاعه، الخميس مع توقع أن يستمر ذلك فى عرقلة الحركة فى العاصمة الفرنسية لعدة أيام أخرى.



المياه تغرق الشوارع

وفى فيلنيف-سان جورج، بالضاحية الجنوبية الشرقية الكبرى لباريس، اضطر فيضان نهر يار السكان للتنقل على متن قوارب فى الشوارع وحيث غمرت المياه السيارات جزئيا.

وبأسف قال أكا (31 عاما) حتى لو ان المياه لم تبلغ منزله، "بعد فيضانات 2016، احتجنا تقريبا الى سنتين للانتها من اصلاح المباني.

والآن، سنضطر الى البدء من جديد". وعلى مقربة منه، غمرت المياه بالكامل الطبقة تحت الأرضية فى منزل كارلوس (21 عاما) وحولتها الى "حوض سباحة حقيقي".

وكانت اربع عشرة دائرة فى الربع الشمالى الشرقى لفرنسا فى حالة تأهب تحسبا من الفيضانات والأمطار الغزيرة الخميس، وخصوصا حول حوض نهرى السين والساون.

وبعد تحسن فى الاحوال الجوية، استؤنف هطول الامطار الخميس انما باعتدال، ومن غير المتوقع ان تؤدى الى تغيير التوقعات بارتفاع مستوى نهر السين الذى يواصل صعوده البطيء فى باريس.



ارتفاع منسوب المياه



المياه تغرق الشوارع



جانب من فيضانات فرنسا



غرق البيوت



فيضانات تغرق شوارع باريس



فيضانات