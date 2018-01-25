صور.. ألعاب بهلوانية وعروض فنية ساحرة فى "سيرك دو سوليه" بإسبانيا

صور.. ألعاب بهلوانية وعروض فنية ساحرة فى "سيرك دو سوليه" بإسبانياالخميس، 25 يناير 2018 02:02 ص
ألعاب بهلوانية وعروض فنية ساحرة فى "سيرك دو سوليه"
كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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انطلقت جولة جديدة لفنانى "سيرك دو سوليه" الكندى بإسبانيا فى إطار عرض فنى تحت عنوان "توتم" بمدينة اشبيلية الإسبانية.
ويقدم فنانو "سيرك دو سوليه" فى إسبانيا العديد من الألعاب البهلوانية والعروض الفنية التى تجذب عدد كبير من عشاق السيرك العالمى لاكتشاف العالم الساحر لهذا السيرك الكندى الأصل.
جدير بالذكر أن السيرك العالمى الشهير يقدم عروضه فى العديد من دول العالم سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو إسبانيا أو غيرها من الدول.
ألعاب بهلوانية وعروض فنية ساحرة فى سيرك دو سوليه بإسبانيا
جانب من ألعاب بهلوانية وعروض فنية ساحرة فى سيرك دو سوليه بإسبانيا
جانب من سيرك دو سوليه
جانب من عروض فنية ساحرة فى سيرك دو سوليه بإسبانيا
جانب من فعاليات السيرك
سيرك دو سوليه فى جولة جديدة بإسبانيا
سيرك دو سوليه
سيرك فى إسبانيا
عرض فنى
عروض فنية ساحرة فى سيرك دو سوليه بإسبانيا
فنانو السيرك العالمى
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