صور.. آلاف الفلبيين يواصلون الفرار من منازلهم بعد ثوران بركان مايون





رويترز

يواصل السكان الفلينيين القيمين قرب بركان مايون الثائر، اليوم الخميس، الفرار من منازلهم وسط ثوران البركان وانبعاث الرماد المتصاعد منه.

ونشرت وكالة رويترز، فى الساعات الأولى من صباح اليون، عددا من الصور التى تظهر ثوران بركان مايون وسط استمرار فرار السكان المتواجدين قرب البركان.

وفى وقت سابق، قالت السلطات المحلية إن عدد من نزحوا تضاعف خلال ثلاثة أيام وفاق عددهم 70 الفا تكدسوا فى مدارس ومبانى عامة حولها.

وثار بركان مايون قبل أسبوعين وحذرت هيئة البراكين الفلبينية من "ثوران خطر وشيك".



الآلاف الفلبين يواصلون الفرار من منازلهم بعد ثوران بركان مايون



انبعاث الدخان من البركان



ثوران بركان مايون



جانب من البركان