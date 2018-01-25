صور.. آلاف الفلبيين يواصلون الفرار من منازلهم بعد ثوران بركان مايون

صور.. آلاف الفلبيين يواصلون الفرار من منازلهم بعد ثوران بركان مايونالخميس، 25 يناير 2018 05:00 ص
بركان الفلبين
رويترز
إضافة تعليق
يواصل السكان الفلينيين القيمين قرب بركان مايون الثائر، اليوم الخميس، الفرار من منازلهم وسط ثوران البركان وانبعاث الرماد المتصاعد منه.
ونشرت وكالة رويترز، فى الساعات الأولى من صباح اليون، عددا من الصور التى تظهر ثوران بركان مايون وسط استمرار فرار السكان المتواجدين قرب البركان.
وفى وقت سابق، قالت السلطات المحلية إن عدد من نزحوا تضاعف خلال ثلاثة أيام وفاق عددهم 70 الفا تكدسوا فى مدارس ومبانى عامة حولها.
وثار بركان مايون قبل أسبوعين وحذرت هيئة البراكين الفلبينية من "ثوران خطر وشيك".
الآلاف الفلبين يواصلون الفرار من منازلهم بعد ثوران بركان مايون
انبعاث الدخان من البركان
ثوران بركان مايون
جانب من البركان
جانب من ثوران بركان مايون
إضافة تعليق
حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. "العمر لحظة عيشها راجل" آخر كلمات ابن الإسكندرية قبل استشهاده.. توفيق عبدالبارى ضحى بجسده فى كمين كرم القواديس ليفدى وطنه من غدر الأعداء.. ووالده: تمنى الموت فى الخدمة واحتسبه شهيدا
5 لاعبين يشعلون ميركاتو الشتاء فى الأهلى.. الإغراءات الخارجية تهدد حلم الأحمر فى ضم هداف إنبى.. أحمد العش "رايح جاى".. على لطفى بالقميص الأحمر خلال ساعات.. ياسر إبراهيم يقترب.. والمغالاة تبعد سامى "المقاصة"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة