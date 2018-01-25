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الخميس، 25 يناير 2018 08:09 ص
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صور.. آلاف الفلبيين يواصلون الفرار من منازلهم بعد ثوران بركان مايون

الخميس، 25 يناير 2018 05:00 ص
صور.. آلاف الفلبيين يواصلون الفرار من منازلهم بعد ثوران بركان مايون بركان الفلبين


رويترز
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يواصل السكان الفلينيين القيمين قرب بركان مايون الثائر، اليوم الخميس، الفرار من منازلهم وسط ثوران البركان وانبعاث الرماد المتصاعد منه.

ونشرت وكالة رويترز، فى الساعات الأولى من صباح اليون، عددا من الصور التى تظهر ثوران بركان مايون وسط استمرار فرار السكان المتواجدين قرب البركان.

وفى وقت سابق، قالت السلطات المحلية إن عدد من نزحوا تضاعف خلال ثلاثة أيام وفاق عددهم 70 الفا تكدسوا فى مدارس ومبانى عامة حولها.

 وثار بركان مايون قبل أسبوعين وحذرت هيئة البراكين الفلبينية من "ثوران خطر وشيك".

الآلاف الفلبين يواصلون الفرار من منازلهم بعد ثوران بركان مايون
الآلاف الفلبين يواصلون الفرار من منازلهم بعد ثوران بركان مايون

 

انبعاث الدخان من البركان
انبعاث الدخان من البركان

 

ثوران بركان مايون
ثوران بركان مايون

 

جانب من البركان
جانب من البركان

 

جانب من ثوران بركان مايون
جانب من ثوران بركان مايون

 


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الفلبين

بركان الفلبين

بركان مايون

ثوران بركان مايون

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