صادرات وواردات مصر.. تعرف على أهم مؤشرات التجارة الخارجية خلال عام





كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير حديث أصدره يناير الجارى، أهم مؤشرات التجارة الخارجية "الصادرات والواردات" لمصر على مدار عام فى الفترة من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017.

بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منه، جاءت أهم مؤشرات التجارة المصرية على صعيد الصادرات والواردات فى التالى:

أولا: التطور فى حجم صادرات مصر على مدار عام

شهدت الصادرات المصرية على مدار الفترة المشار إليها "أكتوبر 2016 - أكتوبر 2017"، تباينا بين الارتفاع والتراجع، إذ ارتفعت فى عدد من الأشهر مقارنة بسابقيها، فيما تراجعت خلال أشهر أخرى، وجاء حجم صادرات مصر على مدار العام، كالتالى:

- 1.8 مليار دولار حجم صادرات مصر فى أكتوبر 2016.

- 1.9 مليار دولار حجم صادرات مصر فى نوفمبر 2016.

- مليارا دولار حجم صادرات مصر فى ديسمبر 2016.

- 1.8 مليار دولار حجم صادرات مصر فى يناير 2017.

- مليارا دولار حجم صادرات مصر فى فبراير 2017.

- 2.2 مليار دولار حجم صادرات مصر فى مارس 2017.

- مليارا دولار حجم صادرات مصر فى أبريل 2017.

- 2.3 مليار دولار حجم صادرات مصر فى مايو 2017.

- 1.9 مليار دولار حجم صادرات مصر فى يونيو 2017.

- 1.9 مليار دولار حجم صادرات مصر فى يوليو 2017.

- 2.2 مليار دولار حجم صادرات مصر فى أغسطس 2017.

- 1.8 مليار دولار حجم صادرات مصر فى سبتمبر 2017.

- 2.2 مليار دولار حجم صادرات مصر فى أكتوبر 2017.

ثانيا: التطور فى حجم واردات مصر على مدار عام

شهدت الواردات المصرية على مدار الفترة المشار إليها "أكتوبر 2016 - أكتوبر 2017" تباينا بين الارتفاع والتراجع، إذ ارتفعت فى عدد من الأشهر مقارنة بسابقيها، فيما تراجعت خلال أشهر أخرى، وجاء حجم واردات مصر على مدار العام، كالتالى:

- 5.6 مليار دولار حجم واردات مصر فى أكتوبر 2016.

- 4.2 مليار دولار حجم واردات مصر فى نوفمبر 2016.

- 4.4 مليار دولار حجم واردات مصر فى ديسمبر 2016.

- 4.2 مليار دولار حجم واردات مصر فى يناير 2017.

- 4.1 مليار دولار حجم واردات مصر فى فبراير 2017.

- 4.7 مليار دولار حجم واردات مصر فى مارس 2017.

- 4 مليارات دولار حجم واردات مصر فى أبريل 2017.

- 4.6 مليار دولار حجم واردات مصر فى مايو 2017.

- 3.7 مليار دولار حجم واردات مصر فى يونيو 2017.

- 5.4 مليار دولار حجم واردات مصر فى يوليو 2017.

- 5.5 مليار دولار حجم واردات مصر فى أغسطس 2017.

- 4.9 مليار دولار حجم واردات مصر فى سبتمبر 2017.

- 5.5 مليار دولار حجم واردات مصر فى أكتوبر 2017.

ثالثا: التطور فى عجز الميزان التجارى على مدار عام

شهد عجز الميزان التجارى "الذى انخفض بقيمة 0.5 مليار دولار فى أكتوبر 2017 مقارنة بمثيله 2016" على مدار الفترة المشار إليها، تباينا بين الارتفاع والتراجع، إذ ارتفع فى عدد من الأشهر مقارنة بسابقيها، فيما تراجع خلال أشهر أخرى، وجاء كالتالى:

- 3.8 مليار دولار عجز الميزان التجارى خلال شهر أكتوبر 2016.

- 2.3 مليار دولار عجز الميزان التجارى خلال شهر نوفمبر 2016.

- 2.4 مليار دولار عجز الميزان التجارى خلال شهر ديسمبر 2016.

- 2.4 مليار دولار عجز الميزان التجارى خلال شهر يناير 2017.

- 2.1 مليار دولار عجز الميزان التجارى خلال شهر فبراير 2017.

- 2.5 مليار دولار عجز الميزان التجارى خلال شهر مارس 2017.

- مليارا دولار عجز الميزان التجارى خلال شهر أبريل 2017.

- 2.3 مليار دولار عجز الميزان التجارى خلال شهر مايو 2017.

- 1.8 مليار دولار عجز الميزان التجارى خلال شهر يونيو 2017.

- 3.5 مليار دولار عجز الميزان التجارى خلال شهر يوليو 2017.

- 3.3 مليار دولار عجز الميزان التجارى خلال شهر أغسطس 2017.

-3.1 مليار دولار عجز الميزان التجارى خلال شهر سبتمبر 2017.

- 3.3 مليار دولار عجز الميزان التجارى خلال شهر أكتوبر 2017.



جانب من بيانات جهاز الإحصاء حول أهم مؤشرات التجارة الخارجية لمصر

كما تضمنت المؤشرات أيضا حجم الصادرات البترولية وغير البترولية خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بمثيله من عام 2016، إذ انخفضت صادرات مصر البترولية فيما ارتفعت غير البترولية، وجاءت كالتالى:

- بلغت صادرات مصر البترولية 208 ملايين دولار فى أكتوبر 2017 مقابل 231 مليون دولار خلال أكتوبر 2016 بانخفاض 10%.

- بلغت صادرات مصر غير البترولية 2.035 مليار دولار فى أكتوبر 2017 مقابل 1.614 مليار دولار خلال أكتوبر 2016 بارتفاع 26.1%.

مؤشر صادرات مصر البترولية وغير البترولية



وعلى مستوى الواردات، انخفضت الواردات البترولية وغير البترولية خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بذات الشهر من 2016، وجاءت مؤشرات الواردات كالتالى:

- بلغت واردات مصر البترولية 411 مليون دولار فى أكتوبر 2017 مقابل 453 مليون دولار خلال أكتوبر 2016 بانخفاض 9.3%.

- بلغت واردات مصر غير البترولية 5.046 مليار دولار فى أكتوبر 2017 مقابل 5.190 مليار دولار خلال أكتوبر 2016 بانخفاض 2.8%.



مؤشر الواردات البترولية وغير البترولية مؤشر الواردات البترولية وغير البترولية

بحسب التقرير الصادر عن جهاز الإحصاء، ارتفعت الصادرات من السلع نصف المصنعة وتامة الصنع خلال أكتوبر 2017، مقارنة بمثيله من 2016، إذ بلغت قيمة تصدير السلع تامة الصنع 1.094 مليار دولار فى أكتوبر الماضى، مقابل 922.6 مليون دولار خلال أكتوبر 2016، بارتفاع نسبته 18.6%، أما صادرات السلع نصف المصنعة فبلغت 516.7 مليون دولار فى أكتوبر 2017 مقابل 450.1 مليون دولار خلال أكتوبر 2016 بارتفاع 14.8%.