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شعبة الدواجن: تطوير منظومة الإنتاج يفتح باب التصدير بـ25 مليار جنيه

الخميس، 25 يناير 2018 01:00 ص
شعبة الدواجن: تطوير منظومة الإنتاج يفتح باب التصدير بـ25 مليار جنيه الدكتور عبد العزيز السيد


كتب : حسام الشقويرى
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أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة، أن تطوير منظومة الإنتاج الداجنى فى مصر يفتح باب التصدير بحوالى 25 مليار جنيه خلال 3 سنوات على الأكثر، فى حال رفع معدلات الإنتاج من مليار دجاجة إلى 2.5 مليار دجاجة سنويا، خاصة ونحن الأقرب للسوق العربى والإفريقى مقارنة بدول أمريكا الجنوبية وعلى رأسها البرازيل أكبر منتجى الدواجن فى العالم.

كما أشاد السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بدور وزارة الزراعة فى دعم وتطوير الإنتاج الداجنى، لافتا إلى أن توقيع الوزارة 4 عقود لإقامة 5 مشروعات للاستثمار الداجنى بمحافظات قنا، سوهاج، بنى سويف، ومطروح بهدف زيادة حجم الإنتاج الداجنى وتشجيع الصناعات القائمة عليها بمناطق الظهير الصحراوى خطوة جيدة تأخرت عدة سنوات.

وطالب السيد بضرورة الإسراع فى تنفيذ خطط التطوير لتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال فى هذا القطاع، مع إعطاء حوافز حقيقية تتمثل فى محاربة الإغراق بالاستيراد غير المبرر، وتحديد احتياجاتنا الفعلية من الخارج حتى لا تضار الصناعة المحلية، ونتمنى فى القريب العاجل ايجاد خطة بديلة لنقل المزارع الصغيرة فى وسط الدلتا خارج الكردون السكنى فى مناطق الظهير الصحراوى، وتطوير عملها بنظام المزارع المغلقة بالإضافة الى تفعيل دور لجنة تطوير الثروة الداجنة، التى تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء.

وأضاف السيد أن الإنتاج المحلى من الدواجن يغطى 93% من احتياجات السوق المحلى والفجوة لا تتعدى 7% يتم استيرادها من الخارج ونعمل حاليا على تقليلها بزيادة الإنتاج وأنه لابد من تفعيل دور الرقابة لتفعيل قرار منع تداول الطيور الحية وإنشاء شركات متخصصة للتخلص من المخلفات بالإضافة إلى توفير الاعلاف التى تمثل 70% من صناعة الدواجن.

 


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شعبة الدواجن

وزارة الزراعة

اقتصاد



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

اياد

كلام فارغ

وزاره الكهراباء رفعت سعر الكهرباء للمزارع ب 120قرش وبتقولي منظومه دواجن طيب ازاي والناس بتخسر وبتقفل عنابر الدواجن

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