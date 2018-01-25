شرطة البريد تضبط موظفا سرق 1275 جنيها من حساب عميل





كتب عبد الله محمود

ألقت شرطة البريد القبض على "ش.ا.ع" 41 سنة معاون شباك الصرف بمكتب بريد بالقاهرة، لأنه اختلس 1275 جنيها، من مرتب أحد عملاء المكتب، مستغلا وجود الفيزا كارد والرقم السرى الخاصين بالعميل فى حيازته.

وبمواجهته بإشراف اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، فتحرير له المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة حيث تولت التحقيق.