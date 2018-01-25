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شاهد.. سجين يقبل قدم والدته أمام أبواب طرة عقب الإفراج عنه

الخميس، 25 يناير 2018 09:46 م
شاهد.. سجين يقبل قدم والدته أمام أبواب طرة عقب الإفراج عنه سجين يقبل قدم والدته


كتب محمود عبد الراضى
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حرص سجين عقب خروجه من السجن بموجب عفو رئاسي على النزول على الأرض وتقبيل قدم والدته التي انتظرته عدة ساعات أمام أبواب سجون طرة.

 

وقال السجين عقب خروجه: "تعلمت الصبر وإزاي أخطط لحياتي، ويا ريت لا نقع في الخطأ مرة ثانية، وتعلمت صناعة أحصل منها على رزق بالحلال".

وودع 1647 سجينًا السجون بموجب عفو رئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير، حيث تم الإفراج بالعفو عن 1358 من نزلاء السجون والإفراج الشرطى عن 289 سجينًا.

جاء ذلك إعمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (18/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير، حيث واصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (1358) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

 

 

 


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