سيلفى مع قطار يتسبب فى إصابة هندى





واشنطن أ ش أ

نُشر مقطع فيديو مروع يظهر لحظة اصطدام قطار سريع بشاب هندى كان يلتقط صورة "سلفي" مع القطار أثناء مروره على السكة الحديد.

وذكرت مجلة (نيوزويك) الأمريكية أن مقطع الفيديو على موقع يوتيوب سجل الآلاف المشاهدات. وسخر المعلقون من "غباء" الرجل.

وانتهى الرجل إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ويظهر شريط الفيديو - الذى يبدو أنه تم تصويره من هاتف الضحية - الرجل واقف بجوار المسار فى الوقت الذى يقترب فيه القطار من مسافة بعيدة، مطلقا صفارته، غير أن الرجل لم يأبه لتلك الصفارات واصطدم به القطار فى نهاية الأمر.