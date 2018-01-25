video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 07:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سيارات الصرف الصحي بالعجمي تسحب مياه الأمطار من الشوارع

الخميس، 25 يناير 2018 09:15 م
سيارات الصرف الصحي بالعجمي تسحب مياه الأمطار من الشوارع جانب من سحب مياة الأمطار بشوارع العجمي


الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية  على رؤساء الأحياء و شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالاستمرار في متابعة  تطهير شبكة الصرف الصحي وشنايش الأمطار بجميع الاحياء ، ومراجعة كل جهة لكافة المعدات لديها بصفة يومية للتأكد من جاهزيتها في اي وقت وذلك استعدادا ًلمجابهة الامطار خلال النوه ، مؤكدا على رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بضرورة تواجد سيارات الكسح بشكل دائم بجوار اماكن تجمعات الأمطار، مؤكدا على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى الأهالي

و قد قام علاء يوسف رئيس حي العجمي بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بتركيز سيارات الصرف الصحي بمنطقة الهانوفيل و أمام الحى كما تم شفط مياه الأمطار بشارع مجمع المدارس بالدخيلة بسيارة وعمال الحى وذلك إستجابة لمطالب الأهالي، كما تم كسح تجمعات مياة الامطار بشارع مسجد المساهمين بالدخيلة قبلى ويجري حالياً ازالة تجمعات المياه بدوران اللوجستى وشارع الميناء بالدخيلة

و تقوم أجهزة الحي حاليا بكسح تجمعات مياه المطر من شارع عبد الناصر وشارع 8 وشارع الويسيه خلف منطقة جهينه بسيارات حى العجمى  وذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوي أهالي الحي ،كما تم نزح مياه الامطار من أمام مشتل المكس بواسطة عمال ومعدات الحي بقطاع الدخيلة.

 

 

 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية.. والمحافظة تحذر المواطنين

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

العجمى

مياة الامطار



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة