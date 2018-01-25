سيارات الصرف الصحي بالعجمي تسحب مياه الأمطار من الشوارع

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء و شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالاستمرار في متابعة تطهير شبكة الصرف الصحي وشنايش الأمطار بجميع الاحياء ، ومراجعة كل جهة لكافة المعدات لديها بصفة يومية للتأكد من جاهزيتها في اي وقت وذلك استعدادا ًلمجابهة الامطار خلال النوه ، مؤكدا على رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بضرورة تواجد سيارات الكسح بشكل دائم بجوار اماكن تجمعات الأمطار، مؤكدا على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى الأهالي

و قد قام علاء يوسف رئيس حي العجمي بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بتركيز سيارات الصرف الصحي بمنطقة الهانوفيل و أمام الحى كما تم شفط مياه الأمطار بشارع مجمع المدارس بالدخيلة بسيارة وعمال الحى وذلك إستجابة لمطالب الأهالي، كما تم كسح تجمعات مياة الامطار بشارع مسجد المساهمين بالدخيلة قبلى ويجري حالياً ازالة تجمعات المياه بدوران اللوجستى وشارع الميناء بالدخيلة

و تقوم أجهزة الحي حاليا بكسح تجمعات مياه المطر من شارع عبد الناصر وشارع 8 وشارع الويسيه خلف منطقة جهينه بسيارات حى العجمى وذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوي أهالي الحي ،كما تم نزح مياه الامطار من أمام مشتل المكس بواسطة عمال ومعدات الحي بقطاع الدخيلة.