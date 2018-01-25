سقوط عاطل عقب سرقته سيارة ومساومة قائدها على 20 ألف جنيه فدية بالتجمع

سقوط عاطل عقب سرقته سيارة ومساومة قائدها على 20 ألف جنيه فدية بالتجمعالخميس، 25 يناير 2018 01:41 م
المتهم والسيارة المضبوطة
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عاطل، عقب سرقته سيارة من سائق بإحدى شركات نقل المواطنين بمنطقة التجمع الخامس، ومساومته على دفع مبلغ 20 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "محمد ف أ" 39 سنة، سائق بإحدى شركات وسائل نقل المواطنين الحديثة، بأنه حال مزاولة عمله بالسيارة ملكه رقم ص د ج 246 ماركة جيلى موديل 2015م بيضاء، تم استدعائه عن طريق تطبيق الشركة عمله على هاتفه المحموله، لتوصيل أشخاص بانتظاره بمنطقة زهراء الحى العاشر ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
وأشار إلى أنه تقابل مع شخص "أدلى بأوصافه التقريبية"، وطلب منه توصيله للمنطقة المتاخمة للغابة المتحجرة، وعقب وصوله للمكان ترجل من السيارة للاستعلام عن العنوان، وفوجئ بقيام مستقل السيارة صحبته بالانصراف بالسيارة وبداخلها هاتفه المحمول، وبالاتصال على هاتفه تجاوب معه أحد الأشخاص وساومه على دفع مبلغ 20 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة.
ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى وراء ارتكاب الواقعة "باسم ر ع" 22 سنة، عاطل، وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول والسيارة المستولى عليهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على المجنى عليه تعرف عليه واتهمه بسرقة السيارة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.
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