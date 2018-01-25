سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-1-2018 واستقرار العملة السعودية





كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس 25-1-2018، على اخر التعاملات المسجلة أمس الاربعاء، والتى شهدت ثباتا لسعر الريال السعودى عند 4.70 جنيه للشراء، و 4.73 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى، مسجلا فروقاً طفيفة من بنك لآخر.





سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك المصرية..







سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.7092 جنيه للشراء

4.7360 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

الإسكان السعودية: تطبيق رسوم الأراضى البيضاء تسهم فى إسكان 32 ألف مواطن

بعد عام من تطبيق نظام رسوم الأراضى البيضاء، أعلنت وزارة الإسكان السعودية، عن الآثار الملموسة لتطوير الأراضى هذا العام، حيث ستسهم فى إسكان أكثر من 32 ألف مواطن.

وأعلنت وزارة الإسكان، عن المدة المتبقية على إصدار الرسوم على الأراضى البيضاء، للسنة الثانية، وهى 52 يوما للرياض، و74 يوما لجدة، و102 يوما لحاضرة الدمام، وفى حال عدم السداد عند انتهاء المدة المحددة، يترتب على المكلف غرامة مالية لمخالفة النظام، إضافة إلى ضرورة تسديد الرسوم المستحقة.