سابك السعودية تشترى 24.99% فى كلارينت السويسرية للكيماويات





رويترز

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الخميس، إنها اتفقت على شراء 24.99% فى كلارينت لإنتاج المواد الكيماوية المتخصصة لتصبح أكبر مساهم فى الشركة السويسرية، ولم تفصح سابك عن المبلغ الذى دفعته، لكن قيمة الحصة البالغة 24.99 %من كلارينت تبلغ 2.4 مليار دولار بناء على أساس القيمة السوقية للشركة.

واشترت سابك الحصة من صندوق كورفيكس للتحوط و40 نورث التى مقرها نيويورك. كانت كلارينت ايه.جى تخلت فى الآونة الأخيرة عن خطط للاندماج مع هانتسمان.

وأضافت الشركة، أن الشراء مولته بنوك أجنبية دون أن تحدد تلك البنوك، مضيفا أن الأثر المالى سيظهر فى الربع الأول من العام الجاري. وتتطلب الصفقة موافقات الجهات التنظيمية.

وأكد يوسف البنيان الرئيس التنفيذى لسابك فى بيان، أن كلارينت مكملة لنشاط المنتجات المتخصصة لسابك وتتماشى جيدا مع استراتيجيتها المتمثلة فى فتح فرص جديدة للنمو فى الكيماويات المتخصصة.

وأوضحت سابك رابع أكبر شركة كيماويات فى العالم حاليا، أنها لا تخطط فى الوقت الراهن لتدشين استحواذ كامل على كلارينت، وأنها تقوم بإعادة هيكلة عملياتها لتنويع منتجاتها والتوسع فى الخارج كى تكون أقرب إلى الأسواق.

كان البنيان قال فى نوفمبر، إن الشركة تعتزم إنفاق ما بين ثلاثة وعشرة مليارات دولار على استحواذات خلال السنوات الخمس القادمة فى مجال المنتجات المتخصصة والمغذيات الزراعية.