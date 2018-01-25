زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقة واقعة قبالة ساحل روسيا الشرقى

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقة واقعة قبالة ساحل روسيا الشرقىالخميس، 25 يناير 2018 04:29 ص
مقياس ريختر - أرشيفية
رويترز
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ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزالا شدته الأولية 6.4 درجة ضرب منطقة فى البحر قبالة ساحل روسيا الشرقى، اليوم الخميس.
وقالت الهيئة، إن مركز الزلزال يبعد 41 كيلومترا شرقى نيكولسكوى بمنطقة كوماندورسكى أوستروفا على عمق نحو عشرة كيلومترات.
ولم تصدر بعد تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية جراء الزلزال.
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