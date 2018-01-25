video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 25 يناير 2018 08:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقة واقعة قبالة ساحل روسيا الشرقى

الخميس، 25 يناير 2018 04:29 ص
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقة واقعة قبالة ساحل روسيا الشرقى مقياس ريختر - أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزالا شدته الأولية 6.4 درجة ضرب منطقة فى البحر قبالة ساحل روسيا الشرقى، اليوم الخميس.

وقالت الهيئة، إن مركز الزلزال يبعد 41 كيلومترا شرقى نيكولسكوى بمنطقة كوماندورسكى أوستروفا على عمق نحو عشرة كيلومترات.

ولم تصدر بعد تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية جراء الزلزال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب منطقة "لومار" غرب إيران

الشرطة الأمريكية تدعو السكان للجوء لمناطق مرتفعة فى أعقاب زلزال ألاسكا

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جزيرة هونشو اليابانية

زلزال

اخبار العالم

اخبار روسيا

اخبار روسيا اليوم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
وزارة الصحة: 5 مرشحين للرئاسة تقدموا لإجراء الكشف الطبى حتى الآن

وزارة الصحة: 5 مرشحين للرئاسة تقدموا لإجراء الكشف الطبى حتى الآن

لماذا تقرر اختيار "25 يناير" عيدًا للشرطة المصرية؟

لماذا تقرر اختيار "25 يناير" عيدًا للشرطة المصرية؟

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. "العمر لحظة عيشها راجل" آخر كلمات ابن الإسكندرية قبل استشهاده.. توفيق عبدالبارى ضحى بجسده فى كمين كرم القواديس ليفدى وطنه من غدر الأعداء.. ووالده: تمنى الموت فى الخدمة واحتسبه شهيدا

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. "العمر لحظة عيشها راجل" آخر كلمات ابن الإسكندرية قبل استشهاده.. توفيق عبدالبارى ضحى بجسده فى كمين كرم القواديس ليفدى وطنه من غدر الأعداء.. ووالده: تمنى الموت فى الخدمة واحتسبه شهيدا

5 لاعبين يشعلون ميركاتو الشتاء فى الأهلى.. الإغراءات الخارجية تهدد حلم الأحمر فى ضم هداف إنبى.. أحمد العش "رايح جاى".. على لطفى بالقميص الأحمر خلال ساعات.. ياسر إبراهيم يقترب.. والمغالاة تبعد سامى "المقاصة"

5 لاعبين يشعلون ميركاتو الشتاء فى الأهلى.. الإغراءات الخارجية تهدد حلم الأحمر فى ضم هداف إنبى.. أحمد العش "رايح جاى".. على لطفى بالقميص الأحمر خلال ساعات.. ياسر إبراهيم يقترب.. والمغالاة تبعد سامى "المقاصة"

حسام حبيب ينفى شائعة زواجه من شيرين: "علاقة صداقة وأخوة"

حسام حبيب ينفى شائعة زواجه من شيرين: "علاقة صداقة وأخوة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة