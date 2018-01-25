رئيس وزراء كندا يؤكد دعمه لحل الدولتين فى محادثات مع نتنياهو





رويترز

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم الخميس إنه أكد مجددا دعمه لحل الدولتين فى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

واجتمع ترودو ونتنياهو على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس.