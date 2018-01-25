رئيس وزراء بريطانيا تهاجم شركة "أوبر" لسوء سلوك السائقين





كتب: هانى محمد

أعربت تيريزا ماى، رئيس الوزراء البريطانية، غضبها الشديد من شركة "أوبر"، بسبب الأخطاء الكثيرة التى تم الإبلاغ عنها فى الفترة الأخيرة والجرائم التى يرتكبها سائقو السيارات التابعون لها.

وأضافت تيريزا ماى خلال كلمتها بمؤتمر دافوس 2018 المنعقد فى سويسرا حاليا، أنه يجب فرض المزيد من القواعد والقوانين على الشركة من أجل رفع معايير سلامة الركاب بها.

وأشارت رئيسة وزراء بريطانيا، حسب ما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن قانون العمل لديهم يواكب الطريقة التى تطور بها التكنولوجيا ممارسات العمل الحديثة وضربت مثال بشركة أوبر موضحة أنه ارتكب أخطاء حول تأمين وحماية ركابها والتدقيق فى خلفيات العاملين لديها.