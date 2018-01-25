رئيس نادى هيئة قضايا الدولة يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة





حازم عادل

أرسل المستشار أحمد محمد خليفة، رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، برقية تهنئة إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وقال المستشار أحمد خليفة، إن أعياد الشرطة تمثل علامة بارزة في تاريخ مصر، داعيا الله عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل لما يقدمونه من مهام جسام لتحقيق الأمن لمصر.