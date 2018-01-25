رئيس نادى هيئة قضايا الدولة يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

رئيس نادى هيئة قضايا الدولة يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطةالخميس، 25 يناير 2018 08:20 م
نادى قضايا الدولة - ارشيفية
حازم عادل
إضافة تعليق
أرسل المستشار أحمد محمد خليفة، رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، برقية تهنئة إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.
وقال المستشار أحمد خليفة، إن أعياد الشرطة تمثل علامة بارزة في تاريخ مصر، داعيا الله عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل لما يقدمونه من مهام جسام لتحقيق الأمن لمصر.
إضافة تعليق
السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"
صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة