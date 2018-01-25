رئيس مدينة المحلة يقدم الزهور لرجال الشرطة ويشيد بدورهم فى حفظ الأمن

رئيس مدينة المحلة يقدم الزهور لرجال الشرطة ويشيد بدورهم فى حفظ الأمنالخميس، 25 يناير 2018 05:48 م
رئيس مدينة المحلة يقدم الزهور لرجال الشرطة
الغربية -احمد زيادة
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تقدم المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ونائبه المهندس محمد الشرقاوى بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.
وزار رئيس مدينة المحلة الكبرى، اللواء عبد اللطيف الحناوى حكمدار المحلة والعميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة، لتقديم التهانى، كما مر على رجال الشرطة داخل الأقسام وفى شوارع المدينة ووزع عليهم الورود.
وأشاد رئيس المدينة خلال اللقاء بالدور البارز الذى تقوم به الشرطة فى حفظ الأمن والسلام، مؤكدًا أن رجال الشرطة والجيش هم درع الأمة، ومصدر الأمن لكل مواطن مصرى.
ومن ناحية أخرى، تابع المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال سحب مياه الأمطار من شوارع المحلة، وبرفقته المهندس محمد الشرقاوى نائب رئيس المدينة والمهندس محمود عاطف مدير فرع مياه الشرب والصرف بالمحلة وصلاح حشيش مدير أمن الديوان العام لمدينة المحلة.
وقام رئيس المدينة بجولة فى شوارع مدينة المحلة لمتابعة عمليات شفط المياه وأصدر توجيهاته لفتح البلوعات فى بعض الشوارع لسحب مياه الأمطار، كما أكد على وجود غرفة عمليات طارئة لمتابعة الشوارع وشكاوى المواطنيين المتضررة من مياه الأمطار.
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