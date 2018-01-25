رئيس مدينة المحلة يقدم الزهور لرجال الشرطة ويشيد بدورهم فى حفظ الأمن

الغربية -احمد زيادة

تقدم المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ونائبه المهندس محمد الشرقاوى بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وزار رئيس مدينة المحلة الكبرى، اللواء عبد اللطيف الحناوى حكمدار المحلة والعميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة، لتقديم التهانى، كما مر على رجال الشرطة داخل الأقسام وفى شوارع المدينة ووزع عليهم الورود.

وأشاد رئيس المدينة خلال اللقاء بالدور البارز الذى تقوم به الشرطة فى حفظ الأمن والسلام، مؤكدًا أن رجال الشرطة والجيش هم درع الأمة، ومصدر الأمن لكل مواطن مصرى.