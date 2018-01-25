رئيس مدينة السنطة يشكل غرفة عمليات للتعامل مع البلاغات الطارئة بسبب الأمطار

رئيس مدينة السنطة يشكل غرفة عمليات للتعامل مع البلاغات الطارئة بسبب الأمطارالخميس، 25 يناير 2018 06:55 م
جانب من سحب مياة الأمطار بشوارع السنطة
الغربية - عادل ضرة
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أصدر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينه السنطه بمحافظة الغربية تعليماته إلى المحاسب احمد المغاوري سليمان نائب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحليه بالدفع بسيارات كسح لشفط مياه الأمطار من الشوارع، والتى تسببت فى إعاقة حركة السير وتراكم المياه وتحويل الطرق الترابية إلى مستنقعات طينية.
وأكد رئيس مدينه السنطه أن هناك غرفة عمليات لتلقى بلاغات الحالات الطارئة، لافتا أن هناك استنفار فى جميع الوحدات المحلية للتدخل الفور لشفط مياه الأمطار المتراكمة فى شوارع القرى، لتسيير الحركة المرورية.
وأضاف"هجرس" أنه تم شفط المياه من الشوارع والميادين واسفل نفق السكه الحديد بطريق السنطه بلكيم والمياه المتراكمه امام مدرسه السنطه الثانويه الفندقيه وامام ديوان مركز السنطه وديوان مجلس المدينه.
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