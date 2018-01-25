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رئيس مجلس النواب الأمريكى يستبعد أى "تحالف استراتيجي" مع موسكو فى سوريا

الخميس، 25 يناير 2018 04:21 م
رئيس مجلس النواب الأمريكى يستبعد أى "تحالف استراتيجي" مع موسكو فى سوريا بول راين رئيس مجلس النواب الأمريكى


ابوظبي (أ ف ب)
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استبعد رئيس مجلس النواب الأمريكى بول راين، خلال زيارة الى أبوظبى الخميس التوصل الى "تحالف استراتيجى" بين واشنطن وموسكو فى سوريا، لكنه أشار الى ان البلدين قد يعملان سويا فى حالات معينة.

وقال راين فى جلسة حوارية غداة زيارة الى المملكة السعودية "لا ارى تحالفا استراتيجيا، بل ربما تقارب تكتيكى فى أوقات مناسبة"، مضيفا "لا اظن ان روسيا بدورها تتطلع الى ذلك" التحالف الاستراتيجي.

وتابع "الأهم بالنسبة لنا فى سوريا هو هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية ومنع ايران من بناء جسور لها فى سوريا ومنع حزب الله من ترسيخ موطئ قدم له".

وسأل راين "هل هذا امر يمكن ان تتقبله روسيا؟ هل يمكن ان تعيد هيكلة علاقتها بايران حتى يكون لنا التحالف التكتيكي؟ شخصيا لا ارى تحالف استراتيجيا".

وتشن موسكو عمليات عسكرية فى سوريا منذ سبتمبر 2015 دعما لقوات النظام، بينما تدعم الولايات المتحدة فصائل معارضة، الا ان القوتين عملتا على استهداف تنظيم داعش لمنع تمدده فى هذا البلد.

وروسيا حليفة لايران التى تواجه حملة سياسية ودبلوماسية من قبل ادارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتحفظ على الاتفاق النووى الموقع معها فى عهد الرئيس السابق باراك اوباما.

وفى الجلسة الحوارية فى العاصمة الاماراتية، قال السفير الاماراتى لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة انه يجب فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها للصواريخ البالستية خصوصا.


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