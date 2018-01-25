رئيس حى البساتين: شفط تجمعات مياه الأمطار من 20 شارعًا

رئيس حى البساتين: شفط تجمعات مياه الأمطار من 20 شارعًاالخميس، 25 يناير 2018 07:53 م
شفط مياه الامطار بشوارع البساتين
كتب سيد الخلفاوى
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قال المهندس محمد عبد الظاهر رئيس حى البساتين، إنه تم الدفع بسيارات لشفط تجمعات المياه وإعادة الحركة المرورية، بشوارع " طريق الاتوستراد - مطلع الطريق الدائري اتجاه المنيب - مطلع الطريق الدائري اتجاه كارفور - نزلة كارفور- امتداد شارع الخمسين أمام بنزينة وطنية - نفق الزهراء - مدخل صقر قريش - شارع 306- مدخل المعونة الأمريكية - مدخل نادي الاتصالات - نزلة مساكن نيركو- شارع اللاسلكي - شارع النصر- شارع عبد المنعم رياض - ميدان أبو عبده - أرض البصرى - شارع أحمد ذكي - البساتين العمومي - أمام قسم شرطة البساتين".
وأكد رئيس حى البساتين، فى تصريحات صحفية، أنه تم فتح بالوعات الأمطار بشوارع الحى للسيطرة على تجمعات المياه بها.
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