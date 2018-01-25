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رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد منشآت مستشفى برج العرب

الخميس، 25 يناير 2018 11:50 م
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد منشآت مستشفى برج العرب الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة اﻻسكندرية


الإسكندرية - هناء أبو العز
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تفقد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة اﻻسكندرية اليوم الخميس، اراضى ومنشآت ومستشفى الجامعة ببرج العرب حيث شاهد على الطبيعة أعمال اﻻنشاءات الخاصة بالأسوار المحيطة بأرض الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة البالغ مساحتها 339 فدان.

ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من جميع مراحل التنفيذ التى تشمل أعمال الحفر ووضع أساسات والخراسانات والتشطيبات خلال ثلاثة أشهر.

 كما تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير وإعادة التأهيل ﻻستراحة كلية العلوم بمدينة برج العرب القديمة لتكون محطة ﻻنطﻻق الباحثين القائمين بأعمال البحوث الصحراوية والنباتية والجيولوجية فى المناطق الصحراوية.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بالمرور على أقسام اﻻستقبال والطوارئ والعيادات بمستشفى الجامعة ببرج العرب حيث قام بالمرور على جميع الأقسام واﻻطمئنان على جاهزية المستشفى ﻻستقبال المرضى طوال ايام اﻻسبوع وخلال فترة اﻻجازات.

شارك فى الجولة المهندس مصطفى رشاد مدير عام اﻻدارة الهندسية بالجامعة.

 


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