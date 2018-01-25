رئيس الوزراء العراقى: حكومة كردستان وافقت على تسليم النفط بالكامل إلى بغداد

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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الخميس، أن حكومة إقليم كردستان وافقت على تسليم النفط بالكامل للحكومة المركزية ببغداد.

وقال العبادى -فى تصريحات على هامش مشاركته فى منتدى "دافوس" بسويسرا أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن إعادة إعمار العراق قد تكلف البلاد أكثر من 100 مليار دولار، وإنها ستتطلب استمرار دعم بغداد لتخفيضات إنتاج النفط.



وأضاف العبادى أن الطريق الوحيدة للمضى فى إعادة إعمار العراق هو جذب الاستثمارات الأجنبية.



كان رئيس الوزراء حيدر العبادى ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزانى اتفقا، فى وقت سابق، على إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية بالإقليم.