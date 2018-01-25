رئيس الطائفة الإنجيلية لمحافظ سوهاج: نقف خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب





سارة علام

أكد القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وقوف الكنيسة خلف قيادتها السياسية فى مواجهة التطرف والإرهاب، مقدرا دور الدولة فى دعم مبدأ المواطنة، مقدما الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المتواصل للكنائس الإنجيلية وبخاصة فى مجال إصدار تصاريح بناء وترميم الكنائس بالمحافظة. جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم الخميس الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وعدد من قيادات الطائفة وقيادات المجلس الإنجيلى العام وقيادات مجمع سوهاج الإنجيلى ورعاة الكنائس الإنجيلية بالمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم أهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات الدينية وبيت العائلة المصرية فى الحفاظ على تماسك أبناء الوطن فى مواجهة التطرف والإرهاب، ومؤسسات المجتمع المدنى ودورها فى مساندة الدولة فى العديد من المشروعات التنموية، باعتبارها أساس التنمية فى مصر، مشيرًا إلى أهمية دورها فى خدمة المجتمع.

فى بداية اللقاء قدم الدكتور القس أندريه زكى التهنئة لمحافظ سوهاج والقيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، مقدرين للدور البطولى الذى تقوم به الشرطة والقوات المسلحة فى حماية أمن واستقرار الوطن.

ثم دار حوار ما بين الحضور حول الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى المصرى فى تنمية المجتمع، ودعم الدولة لهذا الدور، أيضا دور المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية فى نشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك، ومواجهة الأفكار المتطرفة التى تؤدى إلى العنف والإرهاب.

كما تطرق الحوار أيضا إلى الدور الذى تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية باعتبارها واحدة من مؤسسات المجتمع المدنى، فى مجال التنمية فى العديد من قرى المحافظة، لا سيما فى مجالات الصحة والتعليم وعلاج العيون ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها، إذ تم الاتفاق على التوسع فى هذه المشروعات من خلال التعاون المشترك ما بين الهيئة والمحافظة.

وفى ختام اللقاء قدم الدكتور القس أندريه زكى والوفد المرافق له الشكر لمحافظ سوهاج على الدور الإيجابى الذى يقوم به منذ توليه المسئولية لخدمة أبناء المحافظة فى العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.