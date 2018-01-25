رئيسة الوزراء البريطانية: ننظر بجدية فى فرض قيود على العملة الرقمية "بيتكوين"الخميس، 25 يناير 2018 04:39 م
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية
دافوس أ ش أ
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تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، بالنظر فى فرض قيود على العملة الافتراضية "بيتكوين"، معربة عن مخاوفها إزاء استخدام المجرمين للعملات الافتراضية.
وأكدت "ماي"، فى لقاء مع تلفزيون "بلومبرج" الإخبارى فى دافوس، على أنه "يتوجب النظر إلى العملات الافتراضية بشكل جدي" وأن" هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جادة بشأن هذه العملات بسبب الطريقة التى يتم استخدامها خاصة مع زيادة استخدام "بيتكوين" الذى تطور بشكل كبير".
وأضافت "أعتقد أنه شيء يجب أن ننظر إليه"، مشيرة إلى أنها ترغب فى إنشاء مزيد من الشركات التكنولوجية فى بريطانيا حال مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي، موضحة "نتمتع بالريادة فيما يتعلق بمجال تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث أننا بالفعل مكان جاذب لإنشاء مثل تلك الأعمال التجارية".
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