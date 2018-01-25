حرم السفير المصرى بأنجولا تقيم حفلاً على شرف زوجة وزير الخارجية الأنجولى





أقامت داليا الجوهرى، حرم السفير المصرى بأنجولا، حفل إفطار مصرى لزوجات السفراء المعتمدين فى أنجولا، وزوجات رؤساء مكاتب المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى العاملة فى أنجولا، أمس الأربعاء ٢٤ يناير، بحضور حرم وزير الخارجية الأنجولى السيدة ليزتى مانويل أوجوستو، كضيفة شرف الحفل بدار سكن السفارة المصرية فى لواندا.

وأعربت حرم السفير المصرى فى كلمة ترحيب بضيفة الشرف عن سعادتها بتشريفها الحفل، خاصة وأنه أول حفل إفطار مصرى تحضره ويقام بمناسبة العام الجديد.

وألقت حرم وزير الخارجية الأنجولى، ليزتى مانويل أوجوست، كلمة شكرت فيها حرم السفير المصرى، خاصة وأنه أول لقاء يجمعها مع زوجات السفراء المعتمدين لدى أنجولا، وأنها تتطلع للمزيد فى المستقبل، كما أعربت عن إعجابها بالأكلات المصرية التى تقدم فى الإفطار، وكذلك على الحفاوة التى استقبلت بها فى بيت مصر بأنجولا.















