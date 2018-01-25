حالة الطقس اليوم الخميس 25/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للأتربة والرمال جنوبا، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

حالة الطقس اليوم فى مصر

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وتمتد لبعض المحافظات شمال الصعيد ووسط سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية، و تسود أحوال جوية غير مُستقرة تدريجيًا في أغلب المناطق، حيث يكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية، هذه الأمطار تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة مع حدوث الرعد وتساقط زخات من البَرَد الذي قد يتراكم لبعض الوقت فوق المُرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مُثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

في خليج العقبة، الرياح: متقلبة الاتجاهات، خفيفة السرعة، حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس باردًا وغالبًا غائم بوجه عام، مع تشكل الضباب في الجبال، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي قد تصحب بزخات البرد والعواصف الرعدية احيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.