"جينل إنرجى" تقول إنتاج 2017 تراجع 34%





رويترز

قالت جينل إنرجى للنفط التى تتركز أعمالها فى كردستان العراق اليوم الخميس إن صافى إنتاج العام بأكمله تراجع نحو 34 %مع هبوط إنتاج حقلها النفطى الرئيسى "طق طق".

وبلغ متوسط صافى الإنتاج 35 ألفا و200 برميل من النفط يوميا فى 2017، مقارنة مع 53 ألفا و300 برميل يوميا فى 2016 حسبما ذكرت جينل.

جينل واحدة من شركات النفط الأجنبية القليلة العاملة فى كردستان العراق، وقالت الشركة إن من المتوقع أن يكون صافى إنتاج 2018 من حقلى طاوكى وطق طق معا قريبا من مستويات الربع الأخير من 2017.