"جينل إنرجى" تقول إنتاج 2017 تراجع 34%الخميس، 25 يناير 2018 02:23 م
حقل نفط- أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قالت جينل إنرجى للنفط التى تتركز أعمالها فى كردستان العراق اليوم الخميس إن صافى إنتاج العام بأكمله تراجع نحو 34 %مع هبوط إنتاج حقلها النفطى الرئيسى "طق طق".
وبلغ متوسط صافى الإنتاج 35 ألفا و200 برميل من النفط يوميا فى 2017، مقارنة مع 53 ألفا و300 برميل يوميا فى 2016 حسبما ذكرت جينل.
جينل واحدة من شركات النفط الأجنبية القليلة العاملة فى كردستان العراق، وقالت الشركة إن من المتوقع أن يكون صافى إنتاج 2018 من حقلى طاوكى وطق طق معا قريبا من مستويات الربع الأخير من 2017.
إضافة تعليق
السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"
صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة