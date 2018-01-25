جولة مفاجئة لوزير النقل فى محطة قطارات الجيزة لمتابعة تأمين المحطات





كتب رضا حبيشى

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة عمليات التشغيل وتأمين المحطات والقطارات.

وشملت الجولة التفقدية للوزير، متابعة نظافة الأرصفة والقطارات وشبابيك التذاكر، والتقى وزير النقل مع عدد من الركاب للاستماع إليهم حول الخدمة المقدمة، إليهم، وأوضح الركاب أنه على الرغم من أن هناك تحسن كبير وملموس فى انتظام قيام القطارات خلال الفترة الماضية إلا أنه حدثت بعض التأخيرات اليوم، وأكد الوزير أن ذلك يرجع بسبب الظروف الجوية التى تتعرض لها البلد حيث يتم اتخاذ إجراءات وتعليمات معينة خاصة بالسلامة، لحين انتهاء تحديث تطوير منظومة الإشارات.

وحول مستوى الخدمة المقدمة أوضح الوزير فى حواره مع الركاب أن هناك ديونا متراكمة على هيئة السكك الحديدية أكثر من 40 مليار جنيه كما تتكبد الهيئة خسائر سنوية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات فقط في نوفمبر 2016 تقدر بـ 360 مليون جنيه بالإضافة إلى أن تحرير سعر الصرف منذ عدة شهور أدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار قطع الغيار ومستلزمات صيانة القطارات، لافتا إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية تنفذ حاليا خطة وعدد كبير من المشروعات يقدر إجمالى استثماراتها بـ 55 مليار جنيه.

وتشمل المشروعات توريد 200 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار وتأهيل الورش وتطوير وتحديث نظم الإشارات والمحطات والمزلقانات وتحديث 1200 كم سكة حديد بالإضافة إلى العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد على 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب و300 عربة سكة جديدة للبضائع ومذلك العمل على إنشاء عدد من الخطوط الجديدة لإحدث نقلة نوعية فى هذا المرفق الحيوى الهام بحيث يتم تقديم خدمة يرضى عنها المواطن المصرى.