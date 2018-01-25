video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 25 يناير 2018 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جولة مفاجئة لوزير النقل فى محطة قطارات الجيزة لمتابعة تأمين المحطات

الخميس، 25 يناير 2018 02:29 م
جولة مفاجئة لوزير النقل فى محطة قطارات الجيزة لمتابعة تأمين المحطات الدكتور هشام عرفات وزير النقل


كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أجرى  الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة عمليات التشغيل وتأمين المحطات والقطارات.

وشملت الجولة التفقدية للوزير، متابعة نظافة الأرصفة والقطارات وشبابيك التذاكر،  والتقى وزير النقل مع  عدد من الركاب للاستماع إليهم حول الخدمة المقدمة، إليهم، وأوضح  الركاب أنه على الرغم من أن  هناك تحسن كبير وملموس  فى انتظام قيام القطارات خلال الفترة الماضية إلا أنه حدثت بعض التأخيرات اليوم، وأكد الوزير أن ذلك يرجع  بسبب الظروف الجوية التى تتعرض لها البلد  حيث  يتم  اتخاذ إجراءات وتعليمات معينة خاصة بالسلامة، لحين انتهاء تحديث تطوير منظومة الإشارات.

وحول مستوى الخدمة المقدمة أوضح الوزير فى حواره مع الركاب أن هناك  ديونا  متراكمة على هيئة السكك الحديدية  أكثر من 40 مليار جنيه كما تتكبد الهيئة خسائر سنوية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات فقط  في نوفمبر 2016 تقدر بـ  360 مليون جنيه بالإضافة إلى أن تحرير سعر الصرف منذ عدة شهور أدى إلى  زيادة كبيرة فى أسعار قطع الغيار ومستلزمات صيانة القطارات، لافتا إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية  تنفذ حاليا خطة وعدد كبير من المشروعات يقدر إجمالى استثماراتها بـ 55 مليار جنيه.

وتشمل المشروعات توريد 200 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار  وتأهيل الورش وتطوير وتحديث نظم الإشارات والمحطات والمزلقانات وتحديث  1200 كم سكة حديد بالإضافة إلى العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد على 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب و300 عربة سكة جديدة للبضائع  ومذلك العمل على إنشاء عدد من الخطوط الجديدة  لإحدث نقلة نوعية فى هذا المرفق الحيوى الهام  بحيث يتم تقديم خدمة يرضى عنها المواطن المصرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السكة الحديد تعتذر للمسافرين لتأخير بعض القطارات نتيجة سقوط الأمطار

جولة تفقدية

وزير النقل

محطة الجيزة



لا تفوتك
الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة