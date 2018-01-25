جولة مفاجئة لوزير النقل على الخط الثالث لمترو الأنفاق

جولة مفاجئة لوزير النقل على الخط الثالث لمترو الأنفاقالخميس، 25 يناير 2018 02:51 م
د. هشام عرفات وزير النقل
رضا حبيشى
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أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة مفاجئة على الخط الثالث لمترو الأنفاق؛ للاطمئنان على انتظام عمليات تشغيل المترو، إذ أنه من المقرر أن يستقل الوزير مترو الأنفاق من محطة العتبة فى اتجاه مصر الجديدة.
واطمأن وزير النقل على انتظام عمليات تشغيل المترو اليوم، خاصة بعد الأمطار التى شهدتها القاهرة صباح اليوم.
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