تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح الصلد

تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح الصلدالخميس، 25 يناير 2018 05:32 م
قمح
رويترز
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قال تجار أوروبيون اليوم، الخميس، إن تونس طرحت مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من القمح الصلد. وتُغلق المناقصة فى 26 يناير ويمكن توريد القمح من مناشئ خيارية.
كان طرح مناقصة جديدة متوقعا بعد أن ألغت تونس مناقصة لشراء 92 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من القمح الصلد و50 ألف طن من الشعير لأسباب إدارية.
تطلب تونس توريد القمح الصلد فى المناقصة الجديدة على أربع دفعات حجم الواحدة 25 ألف طن للشحن بين الخامس من مارس و25 ابريل بناء على المنشأ.
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