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تسمم 7 مواطنين بعد تناولهم وجبة فاسدة فى مركب سياحى بإسنا

الخميس، 25 يناير 2018 10:57 م
تسمم 7 مواطنين بعد تناولهم وجبة فاسدة فى مركب سياحى بإسنا الاسعاف تنقل المصابين


الأقصر – أحمد مرعى
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وقعت 7 حالات تسمم بين مواطنين بعد تناولهم وجبات فاسدة داخل مركب سياحى بنهر النيل بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين لمستشفى أرمنت الجديدة لتلقى العلاج اللازم، وجار تفتيش المركب من قبل رجال شرطة السياحة والآثار لمعرفة المتسببين.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارا من رجال مرسى إسنا السياحى يفيد بوقوع حالات تسمم فى مركب سياحى، فأمر على الفور بانتقال سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى أرمنت التخصصى لتلقى العلاج اللازم، ونقلت 3 سيارات إسعاف 7 مصابين ويجرى فحصهم داخل المستشفى حاليا.

نقل 7 مصريين لإصابتهم بإشتباه تسمم في مركب سياحي بإسنا
نقل 7 مصريين لإصابتهم بإشتباه تسمم في مركب سياحي بإسنا

 

سيارات الاسعاف تنقل المصابين لمستشفي ارمنت التخصصي
سيارات الاسعاف تنقل المصابين لمستشفي ارمنت التخصصي

 

جانب من نقل المصابين بالتسمم للمستشفي
جانب من نقل المصابين بالتسمم للمستشفي

 

 


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بواسطة:

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