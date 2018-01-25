ترامب يرفع قيمة خطته لاستثمارات البنية التحتية إلى 1.7 تريليون دولار

ترامب يرفع قيمة خطته لاستثمارات البنية التحتية إلى 1.7 تريليون دولارالخميس، 25 يناير 2018 01:00 ص
ترامب
(رويترز)
إضافة تعليق
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأربعاء، إن خطته التى طال انتظارها للمساعدة فى إعادة بناء البنية التحتية للولايات المتحدة سينتج عنها استثمارات إجمالية بقيمة تبلغ حوالى 1.7 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة، وهو رقم أكبر مما أعلنه فى السابق.
وأبلغ ترامب تجمعا لرؤساء البلديات فى البيت الأبيض أن الخطة، التى سيعلن عن بعض تفاصيلها فى خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع القادم، "من المرجح أن تبلغ فى نهاية المطاف حوالى 1.7 تريليون دولار".
وكان ترامب قد قدر فى السابق قيمة الخطة، التى من المتوقع أن تتضمن مزيجا من الاستثمارات الاتحادية والمحلية، عند تريليون دولار فقط.
إضافة تعليق
حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. "العمر لحظة عيشها راجل" آخر كلمات ابن الإسكندرية قبل استشهاده.. توفيق عبدالبارى ضحى بجسده فى كمين كرم القواديس ليفدى وطنه من غدر الأعداء.. ووالده: تمنى الموت فى الخدمة واحتسبه شهيدا
5 لاعبين يشعلون ميركاتو الشتاء فى الأهلى.. الإغراءات الخارجية تهدد حلم الأحمر فى ضم هداف إنبى.. أحمد العش "رايح جاى".. على لطفى بالقميص الأحمر خلال ساعات.. ياسر إبراهيم يقترب.. والمغالاة تبعد سامى "المقاصة"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة