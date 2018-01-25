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الخميس، 25 يناير 2018 08:14 ص
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ترامب يرفع قيمة خطته لاستثمارات البنية التحتية إلى 1.7 تريليون دولار

الخميس، 25 يناير 2018 01:00 ص
ترامب يرفع قيمة خطته لاستثمارات البنية التحتية إلى 1.7 تريليون دولار ترامب


(رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأربعاء، إن خطته التى طال انتظارها للمساعدة فى إعادة بناء البنية التحتية للولايات المتحدة سينتج عنها استثمارات إجمالية بقيمة تبلغ حوالى 1.7 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة، وهو رقم أكبر مما أعلنه فى السابق.

وأبلغ ترامب تجمعا لرؤساء البلديات فى البيت الأبيض أن الخطة، التى سيعلن عن بعض تفاصيلها فى خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع القادم، "من المرجح أن تبلغ فى نهاية المطاف حوالى 1.7 تريليون دولار".

وكان ترامب قد قدر فى السابق قيمة الخطة، التى من المتوقع أن تتضمن مزيجا من الاستثمارات الاتحادية والمحلية، عند تريليون دولار فقط.

 


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