ترامب يبدى استعداده لمنح المواطنة الأمريكية للمهاجرين الحالمين بعد 12 عاما

ترامب يبدى استعداده لمنح المواطنة الأمريكية للمهاجرين الحالمين بعد 12 عاماالخميس، 25 يناير 2018 02:09 ص
ترامب
أ ف ب
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اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأربعاء، أن يمنح المواطنة الأمريكية فى فترة تتراوح بين 10 و12 عاما للمهاجرين المعروفين بـ"الحالمين".
وقال ترامب لصحفيين فى البيت الأبيض "سيتم ذلك فى مرحلة ما، فى المستقبل، على مدى فترة تتراوح بين 10 و12 سنة".
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