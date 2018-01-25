ترامب يؤكد لنتنياهو على هامش مؤتمر دافوس التزام واشنطن بنقل السفارة للقدس





كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن الرئيس الأمريكى دوانالد ترامب أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على هامش مؤتمر دافوس التزام واشنطن بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.