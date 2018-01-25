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الخميس، 25 يناير 2018 08:14 م
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ترامب يؤكد لنتنياهو على هامش مؤتمر دافوس التزام واشنطن بنقل السفارة للقدس

الخميس، 25 يناير 2018 05:01 م
ترامب يؤكد لنتنياهو على هامش مؤتمر دافوس التزام واشنطن بنقل السفارة للقدس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن الرئيس الأمريكى دوانالد ترامب أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على هامش مؤتمر دافوس التزام واشنطن بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.


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