ترامب يؤكد لنتنياهو على هامش مؤتمر دافوس التزام واشنطن بنقل السفارة للقدس

ترامب يؤكد لنتنياهو على هامش مؤتمر دافوس التزام واشنطن بنقل السفارة للقدسالخميس، 25 يناير 2018 05:01 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن الرئيس الأمريكى دوانالد ترامب أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على هامش مؤتمر دافوس التزام واشنطن بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
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