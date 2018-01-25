ترامب: الفلسطينيون "قللوا من احترام" الولايات المتحدة ويؤكد تعليق المساعدات





أ ف ب

اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس أن الفلسطينيين "قللوا من احترام" الولايات المتحدة مؤكدا أنه سيعلق مساعدات بمئات ملايين الدولارات إلى أن يوافقوا على العودة إلى محادثات سلام برعاية واشنطن.

وقال ترامب خلال لقاء ودى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى دافوس حيث يشاركان فى المنتدى الاقتصادى العالمى "لقد قللوا من احترامنا قبل أسبوع بعدم السماح لنائب رئيسنا الرائع بمقابلتهم"، مضيفا "نحن نمنحهم مئات الملايين، وهذه الأموال لن تسلم اليهم إلا اذا جلسوا وتفاوضوا حول السلام".