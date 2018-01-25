تحرير 17 محضراً للمخالفين من التجار وغلق 6 منشأة طبية بمطوبس كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة تموينية بمطوبس كفر الشيخ، تحت اشراف اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس ، من تحرير 16 محضراً للمخالفين من التجار ، منهم 11 محضراً لمزاولة نشاط بدون ترخيص ، ومحضراً لحيازة وعرض للبيع سلعاً غير مدون عليها بيانات ، ومحضراً حيازة اسطوانة غاز استعمال منزلي في غير الأغراض المخصصة لها ، وتحرير 4 محاضر لمنع رجال الضبط عن تأدية أعمالهم .

كما أغلقت إدرة العلاج الحر بمديرية صحة كفر الشيخ ، 6 منشآة طبية بمدينة ومركز مطوبس ، وشمعتها اللجنة بالشمع الأحمر ، لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة .