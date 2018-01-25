تحرير محضر ضد رئيس مكتب تموين بالفيوم لسوء معاملة المواطنين





الفيوم – رباب الجالى

حررت حملة تموينية مكبرة شنتها مديرية أمن الفيوم محضرا ضد مدير مكتب تموين ترسا بمركز سنورس لسوء الإدارة، وعدم تقديم الخدمات للمواطنين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم بقيام الحملة التموينية التي شنتها المديرية بتحرير المحضر رقم 515 لسنة 2018 ضد "جمعة س م" 39 سنة رئيس مكتب تموين ترسا ومقيم السعدية بمركز سنورس، لسوء إدارته للمكتب نحو استخراج البطاقات وتقديم الخدمات التموينية للمواطنين.