تجديد حبس عاطل قتل سائق بالرصاص لسرقة سيارته في القليوبية





كتب – محمد قاسم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس" عاطل" 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل سائق أردني الجنسية بالرصاص وسرقة سيارته وقام المتهم بتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة أمام النيابة.

تلقي المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة معلومات من المصادر السرية بدائرة القسم تفيد قيام عاطل ببيع سيارة نقل بمقطورة "براد" فى أحد الجراجات فى منطقة بهتيم.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الالفى مدير وبالانتقال تبين هروب المتهم وبالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها واختفاء قائدها "أردنى الجنسية" وأثناء السير فى خطة البحث تلقت أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية معلومات عن العثورعلى جثة شخص يدعى "نعيم م.م" سائق يحمل الجنسية الأردنية وقائد سيارة نقل بمقطورة "براد" بالمنطقة الصحراوية بمنطقة ملوي بمحافظة المنيا وبها إصابة بعيار ناري.

تم التنسيق مع مباحث الوزارة ومصلحة الأمن العام وتوصل فريق البحث إلى أن السيارة المعثورعليها فى جراج بهتيم ملك المجنى عليه وتوصلت جهود البحث إلى أن مرتكب الواقعة عاطل يدعى "عبد الناصر. أ" السابق اتهامه فى 7 قضايا خطف وقتل وتبديد وسلاح بدون ترخيص وخيانة أمانة " والمحكوم عليه في 10 قضايا غيابى وأنه ينتحل صفة شخص آخر يدعى "محمد أ.إ".

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أمر أحمد عمار وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق برئاسة المستشار أحمد سعيد البلتاجي رئيس النيابة وقام المتهم بتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة أمام النيابة العامة واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة وبعرضه علي قاضي المعارضات أصدر قراره السابق.