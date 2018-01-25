video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 03:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطل قتل سائق بالرصاص لسرقة سيارته في القليوبية

الخميس، 25 يناير 2018 09:10 م
تجديد حبس عاطل قتل سائق بالرصاص لسرقة سيارته في القليوبية حبس - ارشيفية


كتب – محمد قاسم
إضافة تعليق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس" عاطل" 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل سائق أردني الجنسية بالرصاص وسرقة سيارته وقام المتهم بتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة أمام النيابة.

تلقي المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة معلومات من المصادر السرية بدائرة القسم تفيد قيام عاطل ببيع سيارة نقل بمقطورة "براد" فى أحد الجراجات فى منطقة بهتيم.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الالفى مدير وبالانتقال تبين هروب المتهم وبالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها واختفاء قائدها "أردنى الجنسية" وأثناء السير فى خطة البحث تلقت أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية معلومات عن العثورعلى جثة شخص يدعى "نعيم م.م" سائق يحمل الجنسية الأردنية وقائد سيارة نقل بمقطورة "براد"  بالمنطقة الصحراوية بمنطقة ملوي بمحافظة المنيا وبها إصابة بعيار ناري.

تم التنسيق مع مباحث الوزارة ومصلحة الأمن العام وتوصل فريق البحث إلى أن السيارة المعثورعليها فى جراج بهتيم ملك المجنى عليه وتوصلت جهود البحث إلى أن مرتكب الواقعة عاطل يدعى "عبد الناصر. أ" السابق اتهامه فى 7 قضايا خطف وقتل وتبديد وسلاح بدون ترخيص وخيانة أمانة " والمحكوم عليه في 10 قضايا غيابى وأنه ينتحل صفة شخص آخر يدعى "محمد أ.إ".

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أمر أحمد عمار وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق برئاسة المستشار أحمد سعيد البلتاجي رئيس النيابة وقام المتهم بتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة أمام النيابة العامة واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة وبعرضه علي قاضي المعارضات أصدر قراره السابق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 10 تجار مخدرات فى الخصوص والخانكة وشبرا الخيمة بالقليوبية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

القليوبيه

اخبارالقليوبيه

الامن

النيابه العامه

اخبار الحوادث



لا تفوتك
الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة