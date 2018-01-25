video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 07:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تأخر إقلاع طائرة متجهة لبولندا من مطار الغردقة بسبب عطل فنى

الخميس، 25 يناير 2018 09:40 م
تأخر إقلاع طائرة متجهة لبولندا من مطار الغردقة بسبب عطل فنى مطار الغردقة الدولى


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

قالت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولى، إن رحلة طيران متجهة إلى بولندا اليوم تأخرت عن مواعيدها لأكثر من 5 ساعات وكان مقررًا إقلاعها الساعة 2.45 إلا أنها لم تقلع حتى الآن بسبب عطل فنى والتى من المقرر أن تقل ١٨٠ سائحًا إلى بولندا .

 

وأضافت المصادر أن شركة الطيران لم تخطر الركاب بسبب التأخير ما تسبب فى حالة من الغضب، مؤكدًا أنه تم إخطارهم بتأجيل الرحلة مرتين ثم إلغاؤها .

 

وأوضحت المصادر أن مسئولي شركة الطيران طلبوا قطع غيار للطائرة من القاهرة لإصلاحها وسيتم إرسالها من القاهرة للغردقة في الثانية عشر ليلاً، وتقرر نقل السائحين إلى أحد الفنادق بالغردقة لتناول وجبة العشاء والعودة مرة أخرى للطائرة بعد إصلاح العطل بها .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مطار مرسى علم الدولى يحتفل بقدوم الراكب الـ12 مليون من أوروبا

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار الغردقة

اخبار المحافظات

مطار الغردقة

تاخر إقلاع رحلة طيران



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة