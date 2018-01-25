تأخر إقلاع طائرة متجهة لبولندا من مطار الغردقة بسبب عطل فنى





البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولى، إن رحلة طيران متجهة إلى بولندا اليوم تأخرت عن مواعيدها لأكثر من 5 ساعات وكان مقررًا إقلاعها الساعة 2.45 إلا أنها لم تقلع حتى الآن بسبب عطل فنى والتى من المقرر أن تقل ١٨٠ سائحًا إلى بولندا .

وأضافت المصادر أن شركة الطيران لم تخطر الركاب بسبب التأخير ما تسبب فى حالة من الغضب، مؤكدًا أنه تم إخطارهم بتأجيل الرحلة مرتين ثم إلغاؤها .

وأوضحت المصادر أن مسئولي شركة الطيران طلبوا قطع غيار للطائرة من القاهرة لإصلاحها وسيتم إرسالها من القاهرة للغردقة في الثانية عشر ليلاً، وتقرر نقل السائحين إلى أحد الفنادق بالغردقة لتناول وجبة العشاء والعودة مرة أخرى للطائرة بعد إصلاح العطل بها .