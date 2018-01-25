بغداد تتسلم وزيرا عراقيا مدانا بالفساد من الشرطة الدولية





بغداد (أ ف ب)

أعلنت السلطات العراقية، الخميس، تسلم وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السودانى المدان بقضايا فساد مالى من الانتربول، بعد اعتقاله فى بيروت فى سبتمبر الماضى.

وقال المسئول العراقى، أن "وزير التجارة الاسبق وصل الى مطار بغداد بعد تسلمه من الشرطة الدولية الانتربول"، وقال مصدر مقرب من الحكومة انه "اول مسؤول بدرجة وزير يأتى مخفورا بصحبة مأمور عراقى ومفرزة من الشرطة الدولية".

واضاف انها "المرة الاولى التى تستجيب بها الانتربول لطلب حكومى بهذا المستوى"، ويدشن هذا التعاون بداية جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادى فى دافوس رئيس الانتربول السيد جورجن ستوك.

وبحسب بيان للمكتب للاعلامى لرئيس الوزراء انه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون مع العراق لملاحقة الجريمة المنظمة والارهاب والمتورطين بقضايا الفساد".

ونقل البيان عن ستوك تاكيده "تعاون الانتربول مع العراق فى هذا المجال وانه سيقوم بزيارة للعراق قريبا للتعاون بشكل اكبر بين الانتربول والعراق".

وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت السوداني، فى مطار بيروت الدولى على خلفية مذكرة القاء قبض صادرة من الشرطة الدولية فى سبتمبر الماضي، وأصدرت المحاكم العراقية عام 2012 حكمًا غيابيًا بالسجن 7 سنوات على السودانى لإدانته بقضايا فساد إدارى ومالى، وينتمى السودانى إلى حزب الدعوة تنظيم العراق، وانتُخب عضوا فى الجمعية الوطنية العراقية عام 2005 والتى انبثقت عنها حكومة الجعفري.

وتم اختيار السودانى لمنصب وزير التربية فى حكومة إبراهيم الجعفري، ثم بعد انتخابات نهاية عام 2005، اختير السودانى أيضا لشغل منصب وزير التجارة.