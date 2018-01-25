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برنت يسجل 71 دولارا لأول مرة منذ 2014 مع هبوط الدولار وتراجع المخزون

الخميس، 25 يناير 2018 11:37 ص
برنت يسجل 71 دولارا لأول مرة منذ 2014 مع هبوط الدولار وتراجع المخزون دولار


رويترز
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بلغ خام برنت 71 دولارا للبرميل اليوم الخميس للمرة الأولى منذ عام 2014 فى ظل استمرار تراجع الدولار وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع العاشر على التوالى، إضافة إلى تخفيضات الإنتاج الحالية التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

 

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 71.05 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ مطلع ديسمبر 2014، قبل تراجعها إلى 70.86 دولار للبرميل لتسجل ارتفاعا قدره 32 سنتا أو 0.5%عن الإغلاق السابق.

 

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 66.35 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر 2014، قبل أن تنخفض خلال الجلسة إلى 66.14 دولار للبرميل، لتسجل ارتفاعا نسبته 0.8%عن سعر آخر تسوية.

 

وتلقت الأسعار دعما من استمرار تخفيضات الإنتاج التى تقودها أوبك وروسيا، أكبر منتج للنفط فى العالم. وبدأت التخفيضات العام الماضى وتستمر حتى نهاية عام 2018.

 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 1.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى يوم 19 يناير إلى 411.58 مليون برميل.

 

وهذا هو أقل مستوى موسمى للمخزونات منذ عام 2015 ويقل عن متوسط خمس سنوات البالغ نحو 420 مليون برميل.


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