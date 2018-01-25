باكستان: الإرهاب يحصد أرواح 5 آلاف و244 شخصا فى 5 آلاف و992 حادثا منذ 2013

باكستان: الإرهاب يحصد أرواح 5 آلاف و244 شخصا فى 5 آلاف و992 حادثا منذ 2013الخميس، 25 يناير 2018 06:40 م
باكستان
أ ش أ
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ذكر وزير الداخلية الباكستانى إحسان إقبال أن 5 آلاف و244 شخصا سقطوا ضحايا لإجمالى 5 آلاف و992 حادثا إرهابيا شهدتها باكستان منذ عام 2013 .
وقالت صحيفة (ذا دون الباكستانية) إن إحسان إقبال قدم ، أمام مجلس الشيوخ الباكستانى اليوم الخميس ، تقريرا يغطى الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها باكستان خلال السنوات الخمس الأخيرة ، وراح ضحيتها ألف و942 فردا من قوات إنفاذ القانون و3 آلاف و302 مدنيا.
وأضاف التقرير أن إجمالى 14 ألفا و204 أشخاص أصيبوا فى هذه الحوادث بينهم 3 آلاف و664 فردا من قوات إنفاذ القانون و10 آلاف و545 مدنيا.
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