video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 05:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انخفاض صادرات الجرانيت والرخام 13% لتسجل 19 مليون دولار خلال ديسمبر 2017

الخميس، 25 يناير 2018 11:00 م
انخفاض صادرات الجرانيت والرخام 13% لتسجل 19 مليون دولار خلال ديسمبر 2017 المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة


كتب - إسلام سعيد
إضافة تعليق

كشف تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات مصر من الرخام والجرانيت، انخفضت خلال ديسمبر 2017 بنسبة 13% مسجلة 19 مليونا مقارنة بـ 22 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2016 .

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر إلى ليبيا انخفضت بنسبة 35%، حيث بلغت قيمة الصادرات فى ديسمبر 2017 حوالى 4.3 مليون دولار، مقابل 6.6 مليون دولار فى ديسمبر 2016، كما انخفضت إلى لبنان بنسبة 34% حيث بلغت فى ديسمبر 2017 ما قيمته 1.4 مليون دولار، مقارنة بـ2.2 مليون دولار خلال ديسمبر 2016 .

وسجلت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة انخفاضا نسبته 54%، ففى ديسمبر 2017 بلغت قيمتها 0.63 مليون دولار، مقابل 0.81 مليون دولار فى ديسمبر 2016، وتراجعت الصادرات إلى السوق الأردنى مسجلة 0.22 مليون دولار، مقابل 0.82 مليون دولار فى ديسمبر 2016 مسجلة بذلك انخفاضًا بلغت نسبته 73%.

وكشف التقرير، ارتفاع الصادرات لدولة السعودية بنسبة 57%، حيث بلغت قيمة الصادرات فى ديسمبر 2017 1.4 مليون دولار، مقابل 0.9 مليون دولار فى ديسمبر .2016، وكذلك زادت للسوق المغربى بنسبة 35%، حيث بلغت قيمة الصادرات فى ديسمبر 2017 حوالى 0.6 مليون دولار، مقارنة بـ 0.4 مليون دولار خلال ديسمبر 2016.

وبلغت قيمة الصادرات لدولة الكويت فى ديسمبر 2017 حوالى 1.3 مليون دولار، مقابل 0.8 مليون دولار خلال ديسمبر 2016،مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 67%.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدولار ينهار عالميا بسبب 5 كلمات.. سر تراجع "الأخضر" لأقل مستوى فى 3 سنوات

صادرات

واردات

اخبار الاقتصاد

التجارة والصناعة

صادرات الجرانيت والراخام

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

عايدة رياض: أصبت بمرض خطير فى 2015 وتلقيت العلاج الكيماوى وتعافيت تماما

عايدة رياض: أصبت بمرض خطير فى 2015 وتلقيت العلاج الكيماوى وتعافيت تماما

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة