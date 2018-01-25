انخفاض صادرات الجرانيت والرخام 13% لتسجل 19 مليون دولار خلال ديسمبر 2017





كتب - إسلام سعيد

كشف تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات مصر من الرخام والجرانيت، انخفضت خلال ديسمبر 2017 بنسبة 13% مسجلة 19 مليونا مقارنة بـ 22 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2016 .

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر إلى ليبيا انخفضت بنسبة 35%، حيث بلغت قيمة الصادرات فى ديسمبر 2017 حوالى 4.3 مليون دولار، مقابل 6.6 مليون دولار فى ديسمبر 2016، كما انخفضت إلى لبنان بنسبة 34% حيث بلغت فى ديسمبر 2017 ما قيمته 1.4 مليون دولار، مقارنة بـ2.2 مليون دولار خلال ديسمبر 2016 .

وسجلت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة انخفاضا نسبته 54%، ففى ديسمبر 2017 بلغت قيمتها 0.63 مليون دولار، مقابل 0.81 مليون دولار فى ديسمبر 2016، وتراجعت الصادرات إلى السوق الأردنى مسجلة 0.22 مليون دولار، مقابل 0.82 مليون دولار فى ديسمبر 2016 مسجلة بذلك انخفاضًا بلغت نسبته 73%.

وكشف التقرير، ارتفاع الصادرات لدولة السعودية بنسبة 57%، حيث بلغت قيمة الصادرات فى ديسمبر 2017 1.4 مليون دولار، مقابل 0.9 مليون دولار فى ديسمبر .2016، وكذلك زادت للسوق المغربى بنسبة 35%، حيث بلغت قيمة الصادرات فى ديسمبر 2017 حوالى 0.6 مليون دولار، مقارنة بـ 0.4 مليون دولار خلال ديسمبر 2016.

وبلغت قيمة الصادرات لدولة الكويت فى ديسمبر 2017 حوالى 1.3 مليون دولار، مقابل 0.8 مليون دولار خلال ديسمبر 2016،مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 67%.