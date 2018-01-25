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انتهاء معاناة مياه الشرب بمنطقة المستقبل فى الإسماعيلية.. صور

الخميس، 25 يناير 2018 01:00 ص
انتهاء معاناة مياه الشرب بمنطقة المستقبل فى الإسماعيلية.. صور شركة المقاولون العرب أثناء تنفيذ إنشاء المحطة


الإسماعيلية – جمال حراجى
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تعتبر منطقة المستقبل من المناطق العمرانية الحديثة بالإسماعيلية وتبعد عن مدينة الإسماعيلية 10 كيلومترات وتقع الطريق الصحراوى للإسماعيلية القاهرة وتتبع مجلس مدينة الإسماعيلية ولها جهاز خدمات يقوم بالإشراف الإدارى على المنطقة التى تضم العديد من المراحل السكنية لما يزيد عن 100 ألف نسمة تقريبا.

وتعانى منطقة المستقبل من مشكلة ضعف مياه الشرب، وخاصة بعد أعمال التوسع فى المراحل السكنية، والتى تحتاج إلى اهتمام خاص، حيث يتم حاليا الانتهاء من مشروع إنشاء محطة مياه الشرب الجديدة التى يجرى تنفيذها بمنطقة المستقبل السكنية، على مساحة 9 أفدنة وتصل جملة تكلفتها إلى 150 مليون جنيه، كما يتم توصيل خط مياه عكرة من مآخذ ترعة الإسماعيلية وصولا للمحطة وبطول 4 كيلومترات وقطر 1000 مليمتر للمرحلة الأولى من المشروع لرى المسطحات الخضراء والأشجار بالمنطقة.

وتصل قدرة المحطة التصريفية إلى 400 لترفى ثانية بما يعادل 35 ألف مترا مكعبا يوميا، حيث وصلت نسب التنفيذ لتلك الأعمال إلى أكثر من 80% وبمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتى تستهدف الوصول إلى طاقة تصريفية إجمالية قدرها 800 لتر فى الثانية بما يعادل 70 ألف مترا مكعبا يوميا.

وتقوم محطة مياه شرب المستقبل الجديدة بتغذية وخدمة المنطقة بالكامل بالإضافة إلى مناطق مجاورة مثل، مجمع قوات الأمن، والمجمع التعليمى والمنطقة الصناعية، وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربى بطريق بالقصاصين، ومدة المشروع 18 شهرا وتنفذه شركة المقاولون العرب وبدأت العمل من شهر أغسطس 2017.

1- أعمال إنشاء محطة مياه المستقبل
1- أعمال إنشاء محطة مياه المستقبل

 

2- أعمال الحفر لوضع مواسير المياه بالمحطة
2- أعمال الحفر لوضع مواسير المياه بالمحطة

 

3- محافظ الإسماعيلية أثناء متابعتة للمشروع
3- محافظ الإسماعيلية أثناء متابعتة للمشروع

 

4- شركة المقاولون العرب أثناء تنفيذ إنشاء المطة
4- شركة المقاولون العرب أثناء تنفيذ إنشاء المطة

 

5- منطقة المستقبل
5- منطقة المستقبل

 

 


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