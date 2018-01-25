اليوم.. احتفالية شعبية لإحياء عيد الشرطة بمديرية أمن الجيزة

اليوم.. احتفالية شعبية لإحياء عيد الشرطة بمديرية أمن الجيزةالخميس، 25 يناير 2018 01:00 ص
النائبة نشوى الديب
كتب محمد صبحى
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أعلنت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب وعضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان عن تنظيمها حفلة شعبية داخل مديرية أمن الجيزة اليوم الخميس، لإحياء عيد الشرطة الــ 66 لافتة إلى أن الاحتفالية تأتى تحت رعايتها.
ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفالية ، مقررة المجلس القومى للمرأة وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة وخمسون طفلا من أطفال مصر وجميع قيادات مديرية أمن الجيزة من مساعد وزير الداخلية والحكمدار وغيرهم .
كان الرئيس عبد الفتاح السيىسى قد شهد اليوم الأربعاء احتفالات عيد الشرطة الـ66 بحضور اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية .
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