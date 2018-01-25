اليوم.. إجازة رسمية فى البنوك بمناسبة أعياد الشرطة

اليوم.. إجازة رسمية فى البنوك بمناسبة أعياد الشرطةالخميس، 25 يناير 2018 03:00 ص
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قرر البنك المركزى تعطيل العمل بالبنوك اليوم الخميس 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة، على أن تعاود البنوك عملها يوم الأحد بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.
يشار، إلى أن البنوك المصرية 38 بنكًا تعمل وفق ضوابط يضعها البنك المركزى المصرى.
إضافة تعليق
"فيديو وصور".. السيسي يشيد برجال الشرطة فى ذكرى عيدهم: قدموا المثل فى البسالة والشجاعة.. الرئيس لأسر الشهداء: لن نترك ثأرنا.. وللمصريين: العين على مصر.. ويؤكد: دماء شهداء 25 يناير كانت دافعا لخوض معركة التنمية
"بيوت الرحمن" على رادار الإرهاب.. مقتل وإصابة 121 ليبيا فى تفجيرات بمحيط مسجد ببنغازى.. سيارتان مفخختان تستهدفان المصلين والمارة.. وليبيا تعلن الحداد 3 أيام.. والخارجية تدين وتطالب بموقف حازم ضد تهريب السلاح
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة