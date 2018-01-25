اليوم.. إجازة رسمية فى البنوك بمناسبة أعياد الشرطة





كتب - أحمد يعقوب

قرر البنك المركزى تعطيل العمل بالبنوك اليوم الخميس 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة، على أن تعاود البنوك عملها يوم الأحد بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.

يشار، إلى أن البنوك المصرية 38 بنكًا تعمل وفق ضوابط يضعها البنك المركزى المصرى.