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الخميس، 25 يناير 2018 05:08 ص
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اليوم.. إجازة رسمية فى البنوك بمناسبة أعياد الشرطة

الخميس، 25 يناير 2018 03:00 ص
اليوم.. إجازة رسمية فى البنوك بمناسبة أعياد الشرطة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى


كتب - أحمد يعقوب
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قرر البنك المركزى تعطيل العمل بالبنوك اليوم الخميس 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة، على أن تعاود البنوك عملها يوم الأحد بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.

يشار، إلى أن البنوك المصرية 38 بنكًا تعمل وفق ضوابط يضعها البنك المركزى المصرى.


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