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الناتو: من حق تركيا الدفاع عن نفسها فى شمال سوريا ولكن بشكل مدروس

الخميس، 25 يناير 2018 09:28 م
الناتو: من حق تركيا الدفاع عن نفسها فى شمال سوريا ولكن بشكل مدروس الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج


أ ف ب
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اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج الخميس أن "من حق" تركيا التى تشن هجوما فى شمال سوريا على المقاتلين الأكراد أن "تدافع عن نفسها" ولكن "فى شكل متكافىء ومدروس".

وقال ستولتنبرج فى بيان أن "تركيا هى إحدى دول حلف شمال الأطلسى التى عانت من الإرهاب إلى حد كبير،و من حق كل الدول أن تدافع عن نفسها ولكن ينبغى أن يحصل ذلك فى شكل متكافىء ومدروس".

وأضاف أن تركيا، ثانى قوة عسكرية فى الحلف بعد الولايات المتحدة، "أبلغت هذا الأسبوع الحلفاء فى حلف شمال الأطلسى بعمليتها فى شمال سوريا".

وأوضح ستولتنبرج أنه كان على اتصال بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى شان الهجوم، وكذلك مع وزير الخارجية الألمانى سيجمار غابرييل الذى طالب دول الحلف ال29 الخميس ب"بحث" الهجوم.

ولا يشارك الأطلسى فى شكل مباشر فى العمليات فى سوريا لكنه عزز دوره فى تركيا عبر نشر بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ فى جنوب البلاد إضافة إلى طائرات استطلاع من طراز اواكس تجوب الأجواء التركية.

وتساعد هذه الطائرات ايضا التحالف الدولى ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة التى تدعم وحدات حماية الشعب الكردية فى تصديها للجهاديين.


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